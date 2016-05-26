Додано: Сер 20 лис, 2019 17:02

Видимо у меня что то пошло не так. сделал р2р ПУМБ->Универсал, Депозит открывал через чат бот, но поскольку делал это первый раз не знал: все ли идет правильно или нет. Бот задал вопросы про пролонгацию и т.д. После того как я закончил я спросил бота про заощадження, он ответил что депозитов у меня нет. Позвонил (вчера) на ГЛ сказали, да видим, депозит в процессе. Сегодня я еще несколько раз попинал бота, он по прежнему отвечает что денег у тебя нет, ни на счету ни депозитов. ГЛ на автомате говорит что деньги есть. В ИБ не могу зарегистрироваться, на последнем этапе, после того как ввожу восьмизначный пароль из смс пишет что регистрация не удалась, обратитесь в службу поддержки. ПУМБ кстате деньги еще не перечислил (не вижу в выписке), думаю в этом одна проблема, вторая что не могу в ИБ зарегаться. Позвонил менеджеру, что открывала счет сказала что будет связываться с ИТ отделом. Короче проценты за два дня потеряны. Печаль беда разлука