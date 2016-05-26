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Універсал (Universal Bank)
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Додано: Сер 20 лис, 2019 13:41
kianushkolosov написав:
Вчера открыл лаки карту в отделении, закинул деньги по переводу с карты на карту(из ПУМБ), чат бот показывает 0 на счетах, в иб не могу зарегистрироваться. На горячей линии говорят правильный остаток. Когда вообще бот показывает правильно при переводе с карты на карту? После реального начисления? Или у меня что то криво?
Бот правильно показывает через 3 минуты, после перевода.
Боюсь, Ваша проблема в отсутствии регистрации в ИБ. Там же подвязывается финансовый телефон. Чат-бот привязывается к финансовому телефону.
Нужна регистация в ИБ.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 13:44
candidat написав:
Прям с меня картина написана. Именно нет смартфона и именно на ХР поставил Телеграм.
Так у меня возник тот же вопрос, который тут уже возникал: как в этом Телеграм депозит открывать? Этот бот мне только всякие справки дает. Точно можно в десктопной версии Телеграм на ХР открыть депозит? Если да, то как? Нуждаюсь в инструкциях
Для чего изобретать велосипед, если уже самый дешёвый смартфон стоит 800 грн?
Фондами ворочаете, а методы работы совковые...
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jay2004
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Додано: Сер 20 лис, 2019 16:23
jay2004 написав: kianushkolosov написав:
Вчера открыл лаки карту в отделении, закинул деньги по переводу с карты на карту(из ПУМБ), чат бот показывает 0 на счетах, в иб не могу зарегистрироваться. На горячей линии говорят правильный остаток. Когда вообще бот показывает правильно при переводе с карты на карту? После реального начисления? Или у меня что то криво?
На лакі кинули суму, потім чат-бот ТГ, далі відкриваєте депо і вказуєте, звідки перевод.
Для ІБ потрібен код банку, дає ГЛ після перевірки даних. в ІБ депо видно на наступний день. Для чат-боту реєстрація в ІБ не потрібна, я пройшов її після відкриття депо ботом
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stas_rst
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Додано: Сер 20 лис, 2019 16:24
копіюю переписку з манагером:
По поводу переоформления депозита через чат-бот.
Подключаете чат бот
@UniversalBank_Bot
Проходите авторизацию по номеру телефона ,далее выбираете в меню раздел финансовая информация-сбережения-открыть депозит-выбрать валюту,сумму,срок,и способ выплаты процентов(ежемесячно или капитализация),пролонгировать ли депозит по завершению .
И окончательный этап это подтвердить открытие.
Востаннє редагувалось stas_rst
в Сер 20 лис, 2019 16:38, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 16:25
Востаннє редагувалось stas_rst
в Сер 20 лис, 2019 16:36, всього редагувалось 1 раз.
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stas_rst
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Додано: Сер 20 лис, 2019 16:37
Ви зациклились.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 20 лис, 2019 16:38
Квесторе_поверніться написав:
Ви зациклились.
глюк платформи, писало "ви не можете так швидко писати"
потер
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stas_rst
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Додано: Сер 20 лис, 2019 17:02
Видимо у меня что то пошло не так. сделал р2р ПУМБ->Универсал, Депозит открывал через чат бот, но поскольку делал это первый раз не знал: все ли идет правильно или нет. Бот задал вопросы про пролонгацию и т.д. После того как я закончил я спросил бота про заощадження, он ответил что депозитов у меня нет. Позвонил (вчера) на ГЛ сказали, да видим, депозит в процессе. Сегодня я еще несколько раз попинал бота, он по прежнему отвечает что денег у тебя нет, ни на счету ни депозитов. ГЛ на автомате говорит что деньги есть. В ИБ не могу зарегистрироваться, на последнем этапе, после того как ввожу восьмизначный пароль из смс пишет что регистрация не удалась, обратитесь в службу поддержки. ПУМБ кстате деньги еще не перечислил (не вижу в выписке), думаю в этом одна проблема, вторая что не могу в ИБ зарегаться. Позвонил менеджеру, что открывала счет сказала что будет связываться с ИТ отделом. Короче проценты за два дня потеряны. Печаль беда разлука
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kianushkolosov
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Додано: Сер 20 лис, 2019 17:07
kianushkolosov написав:
ПУМБ кстате деньги еще не перечислил (не вижу в выписке), думаю в этом одна проблема, вторая что не могу в ИБ зарегаться.
Проценты хотите за два дня - но деньги в Универсал даже не поступили
Где бы мне найти депо на "виртуальные" деньги
??
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