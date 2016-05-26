легко заходили с УНИ ПРИВАТА за 3 грн.
уже нельзя нести, отделения нету. а в ТАСе посилають до л1су.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 19:49
Re: Універсал (Universal Bank)
легко заходили с УНИ ПРИВАТА за 3 грн.
уже нельзя нести, отделения нету. а в ТАСе посилають до л1су.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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