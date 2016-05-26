легко заходили с УНИ ПРИВАТА за 3 грн.
уже нельзя нести, отделения нету. а в ТАСе посилають до л1су.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 19:49
Re: Універсал (Universal Bank)
легко заходили с УНИ ПРИВАТА за 3 грн.
уже нельзя нести, отделения нету. а в ТАСе посилають до л1су.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 20 лис, 2019 20:00
Отвратительное поведение банка при попытке оплатить инвойс в долларах, что в итоге заняло 11 (одиннадцать!) дней.
1. В день оформления инвойса открыли счета UAH/USD и я пополнил USD на сумму инвойса. В этот день мне не объяснили что их снятия в случае чего стоит 1%, и что есть куча причин для этого самого "случая чего"
2. Дальше проблемы начал генерировать некий тайный "отдел валютного контроля" и докапываться до любых мелочей. Помимо мелких незначительных моментов, затребовали выписку с ФОПа из другого банка ссылаясь на постановление НБУ №346 от 17.08.2012 в котором вообще речь идет о ликвидации банков о_О
3. Попытка разобраться с начальником отделения ничего не дала, потому что начальник отделения вообще нихрена не знает об операциях, которые идут на ее отделении (операция больше 150к если что). С ее же молчаливого согласия кстати и было то самое безвозвратное пополнение USD счета
4. У банка есть какой-то магический таймстамп = 15:30, все операции после этого времени считаются следующим днем. И пофиг что НБУ работает до 17:00, а не до 15:30
5. Когда тот самый анонимный "отдел валютного контроля" вместе с начальником отделения были посланы нафиг, я разбил инвойс на 3 разных (чтобы суммы были до 150к грн) и договорились толкать их в разные дни.
6. Вместо того, чтобы уже спокойно дотолкать 3/3 частей по согласованному графику, этот гребаный отдел опять запорол операцию и отложил оплату еще на день -_-
7. Начальнику отделения все еще пофиг, она отправила свою сотрудницу Руслану отмазываться за всех лиц банка
Кстати к сотруднице Руслане вообще 0 претензий - она делала свою работу максимально быстро и корректно.
Но в целом сказать что оплата инвойса на протяжении 1.5 недель в 2019 это пи** - ничего не сказать.
Додано: Чет 21 лис, 2019 11:20
Re: Універсал (Universal Bank)
С 26 ноября будет снижение ставок в грн
Додано: Чет 21 лис, 2019 11:51
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:06
Універсал почав рекламувати свої депозити на біг-бордах
щось в лісі здохло
врахуовуючи що в цьому банку максимальний притік депо-ліквідності із початку року,
(див тут
ще й бігборди?
+50грн !
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Додано: Чет 21 лис, 2019 12:26
А Моню хто буде ліквідністю накачувати?
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Додано: Чет 21 лис, 2019 12:29
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Додано: Чет 21 лис, 2019 13:06
Re: Універсал (Universal Bank)
коротко по бонусах лотереї - депо відкрив 19.11, 20.11 після обіду на картку впало 200 грн. Одна доба. БІНГО.
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