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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 644645646647

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 598
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
152
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 598
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:49

Re: Універсал (Universal Bank)

  kianushkolosov написав:ИБ суппорт мне починил, а деньги я так понял надежнее ногами занести


легко заходили с УНИ ПРИВАТА за 3 грн.
уже нельзя нести, отделения нету. а в ТАСе посилають до л1су.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:00

Отвратительное поведение банка при попытке оплатить инвойс в долларах, что в итоге заняло 11 (одиннадцать!) дней.

1. В день оформления инвойса открыли счета UAH/USD и я пополнил USD на сумму инвойса. В этот день мне не объяснили что их снятия в случае чего стоит 1%, и что есть куча причин для этого самого "случая чего"

2. Дальше проблемы начал генерировать некий тайный "отдел валютного контроля" и докапываться до любых мелочей. Помимо мелких незначительных моментов, затребовали выписку с ФОПа из другого банка ссылаясь на постановление НБУ №346 от 17.08.2012 в котором вообще речь идет о ликвидации банков о_О

3. Попытка разобраться с начальником отделения ничего не дала, потому что начальник отделения вообще нихрена не знает об операциях, которые идут на ее отделении (операция больше 150к если что). С ее же молчаливого согласия кстати и было то самое безвозвратное пополнение USD счета

4. У банка есть какой-то магический таймстамп = 15:30, все операции после этого времени считаются следующим днем. И пофиг что НБУ работает до 17:00, а не до 15:30

5. Когда тот самый анонимный "отдел валютного контроля" вместе с начальником отделения были посланы нафиг, я разбил инвойс на 3 разных (чтобы суммы были до 150к грн) и договорились толкать их в разные дни.

6. Вместо того, чтобы уже спокойно дотолкать 3/3 частей по согласованному графику, этот гребаный отдел опять запорол операцию и отложил оплату еще на день -_-

7. Начальнику отделения все еще пофиг, она отправила свою сотрудницу Руслану отмазываться за всех лиц банка

Кстати к сотруднице Руслане вообще 0 претензий - она делала свою работу максимально быстро и корректно.

Но в целом сказать что оплата инвойса на протяжении 1.5 недель в 2019 это пи** - ничего не сказать.
olegsuv
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:20

Re: Універсал (Universal Bank)

С 26 ноября будет снижение ставок в грн
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:51

  olegsuv написав:Отвратительное поведение банка при попытке оплатить инвойс в долларах, что в итоге заняло 11 (одиннадцать!) дней.


цей банк не для інвойсів, тут депозити і кешбек,
інвойси найкраще в ПроКредит, потім ОТП, Аваль, КредіАгріколь і Укрсиб
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:06

Універсал почав рекламувати свої депозити на біг-бордах

щось в лісі здохло
врахуовуючи що в цьому банку максимальний притік депо-ліквідності із початку року,
(див тут https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ngi-fizlic)

ще й бігборди?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:26

  greenozon написав:Універсал почав рекламувати свої депозити на біг-бордах

щось в лісі здохло
врахуовуючи що в цьому банку максимальний притік депо-ліквідності із початку року,
(див тут https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ngi-fizlic)

ще й бігборди?


А Моню хто буде ліквідністю накачувати?
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:29

  бульбик написав:С 26 ноября будет снижение ставок в грн


На рік на 1%.
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wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:06

Re: Універсал (Universal Bank)

коротко по бонусах лотереї - депо відкрив 19.11, 20.11 після обіду на картку впало 200 грн. Одна доба. БІНГО.
stas_rst
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