Додано: Сер 20 лис, 2019 20:00

Отвратительное поведение банка при попытке оплатить инвойс в долларах, что в итоге заняло 11 (одиннадцать!) дней.



1. В день оформления инвойса открыли счета UAH/USD и я пополнил USD на сумму инвойса. В этот день мне не объяснили что их снятия в случае чего стоит 1%, и что есть куча причин для этого самого "случая чего"



2. Дальше проблемы начал генерировать некий тайный "отдел валютного контроля" и докапываться до любых мелочей. Помимо мелких незначительных моментов, затребовали выписку с ФОПа из другого банка ссылаясь на постановление НБУ №346 от 17.08.2012 в котором вообще речь идет о ликвидации банков о_О



3. Попытка разобраться с начальником отделения ничего не дала, потому что начальник отделения вообще нихрена не знает об операциях, которые идут на ее отделении (операция больше 150к если что). С ее же молчаливого согласия кстати и было то самое безвозвратное пополнение USD счета



4. У банка есть какой-то магический таймстамп = 15:30, все операции после этого времени считаются следующим днем. И пофиг что НБУ работает до 17:00, а не до 15:30



5. Когда тот самый анонимный "отдел валютного контроля" вместе с начальником отделения были посланы нафиг, я разбил инвойс на 3 разных (чтобы суммы были до 150к грн) и договорились толкать их в разные дни.



6. Вместо того, чтобы уже спокойно дотолкать 3/3 частей по согласованному графику, этот гребаный отдел опять запорол операцию и отложил оплату еще на день -_-



7. Начальнику отделения все еще пофиг, она отправила свою сотрудницу Руслану отмазываться за всех лиц банка



Кстати к сотруднице Руслане вообще 0 претензий - она делала свою работу максимально быстро и корректно.



Но в целом сказать что оплата инвойса на протяжении 1.5 недель в 2019 это пи** - ничего не сказать.