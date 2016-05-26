Аж 1%?! За что?!
Получается, уже нет никакого смысла выжидать 30 дней и тянуть карту еще раз. Сейчас минимум 18,75%, если через бот, а потом даже если 1% вытащить, то все равно будет только 18,5%. А 3% и 5% вытащить почти фантастика.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лис, 2019 19:06
Аж 1%?! За что?!
Получается, уже нет никакого смысла выжидать 30 дней и тянуть карту еще раз. Сейчас минимум 18,75%, если через бот, а потом даже если 1% вытащить, то все равно будет только 18,5%. А 3% и 5% вытащить почти фантастика.
Додано: Чет 21 лис, 2019 19:26
На 3 или 5% только одна надежда будет. Видимо, сильний приток депо пошел...
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