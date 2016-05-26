Додано: Нед 24 лис, 2019 12:26

Депо відкрите через телеграм відкривається 25.11.19 року - завтрашнім днем.

Найкращий стовпець від 10000 грн від 18,75% (з врахуванням бонуса) на рік в БС УКраїни можна відкрити лише сьогодні і завтра через телеграм.

Хто не встигне, той запізниться...лише інформую.