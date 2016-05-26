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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 645646647648

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 599
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
153
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 599
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:06

  wolt450 написав:
  бульбик написав:С 26 ноября будет снижение ставок в грн


На рік на 1%.

Аж 1%?! :shock: За что?! :cry:
Получается, уже нет никакого смысла выжидать 30 дней и тянуть карту еще раз. Сейчас минимум 18,75%, если через бот, а потом даже если 1% вытащить, то все равно будет только 18,5%. А 3% и 5% вытащить почти фантастика.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:26

  candidat написав:
  wolt450 написав:
  бульбик написав:С 26 ноября будет снижение ставок в грн


На рік на 1%.

Аж 1%?! :shock: За что?! :cry:
Получается, уже нет никакого смысла выжидать 30 дней и тянуть карту еще раз. Сейчас минимум 18,75%, если через бот, а потом даже если 1% вытащить, то все равно будет только 18,5%. А 3% и 5% вытащить почти фантастика.


На 3 или 5% только одна надежда будет. Видимо, сильний приток депо пошел...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 12:26

Депо відкрите через телеграм відкривається 25.11.19 року - завтрашнім днем.
Найкращий стовпець від 10000 грн від 18,75% (з врахуванням бонуса) на рік в БС УКраїни можна відкрити лише сьогодні і завтра через телеграм.
Хто не встигне, той запізниться...лише інформую.
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