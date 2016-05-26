Аж 1%?! За что?!
Получается, уже нет никакого смысла выжидать 30 дней и тянуть карту еще раз. Сейчас минимум 18,75%, если через бот, а потом даже если 1% вытащить, то все равно будет только 18,5%. А 3% и 5% вытащить почти фантастика.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лис, 2019 19:06
Аж 1%?! За что?!
Получается, уже нет никакого смысла выжидать 30 дней и тянуть карту еще раз. Сейчас минимум 18,75%, если через бот, а потом даже если 1% вытащить, то все равно будет только 18,5%. А 3% и 5% вытащить почти фантастика.
Додано: Чет 21 лис, 2019 19:26
На 3 или 5% только одна надежда будет. Видимо, сильний приток депо пошел...
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Додано: Нед 24 лис, 2019 12:26
Депо відкрите через телеграм відкривається 25.11.19 року - завтрашнім днем.
Найкращий стовпець від 10000 грн від 18,75% (з врахуванням бонуса) на рік в БС УКраїни можна відкрити лише сьогодні і завтра через телеграм.
Хто не встигне, той запізниться...лише інформую.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 24 лис, 2019 15:48
Лааана, уговорили
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 24 лис, 2019 16:07
А чот я не пооонял, мы тут в лотерейку накрутили +0.5%, а нам депо открыли через Телегу на 18.75%.
Я чот думал на 19.0% бууудит
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 24 лис, 2019 16:36
Re: Універсал (Universal Bank)
0.75 превратились в 19.25. Может в телефонах запутались?
Додано: Нед 24 лис, 2019 16:45
Расходимся, уже ничего не будет.
Ставки сегодня 17,0% на год +0,5% чат-бот
И лотерею с сайта убрали
Жадность и Отвага!
Додано: Нед 24 лис, 2019 16:53
глянув в іб ...теж 0.25 заникали.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 24 лис, 2019 16:59
Лотерея опять появилась.
Видимо, еще что-то прикручивают или откручивают на сайте.
Жадность и Отвага!
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