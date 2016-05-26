Поздно!
Ставки уже упали:
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 лис, 2019 17:02
Жадность и Отвага!
Додано: Нед 24 лис, 2019 17:36
Тепер тільки від 17,75%.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 24 лис, 2019 17:47
Да какбы нее
Ну посмотрим завтра как эта лабуда в ИБ отобразится
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 24 лис, 2019 17:52
Так вона вже сьогодні відобразилась...комсомол 0,25% заникав.
А 0,25 це 500 грязними якщо Фонд лежить. Ганьба.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Нед 24 лис, 2019 17:54, всього редагувалось 1 раз.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 24 лис, 2019 17:54
А оотак, -0.25% -- орлы-ленинцы
У меня подозрение, шо экк Мони и экк Универа на разных телепонах и Телега не туда поехала
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 24 лис, 2019 19:06
Re: Універсал (Universal Bank)
А когда оформляли какую ставку рисовало? 19?
Додано: Нед 24 лис, 2019 19:17
Re: Універсал (Universal Bank)
... делайте хоть что-нибудь!
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