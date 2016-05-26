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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 647648649650>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 599
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
153
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 599
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:02

  demichh написав:завтра застолблюсь, а то с 26 ставки падают :)

Поздно!
Ставки уже упали:

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Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:36

  lubopytnaya написав:
  demichh написав:завтра застолблюсь, а то с 26 ставки падают :)

Поздно!
Ставки уже упали:

Зображення

Тепер тільки від 17,75%. :(
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:47

  Aps написав: Может в телефонах запутались?

Да какбы нее
Ну посмотрим завтра как эта лабуда в ИБ отобразится
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:52

  clientage написав:
  Aps написав: Может в телефонах запутались?

Да какбы нее
Ну посмотрим завтра как эта лабуда в ИБ отобразится

Так вона вже сьогодні відобразилась...комсомол 0,25% заникав. :(
А 0,25 це 500 грязними якщо Фонд лежить. Ганьба.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Нед 24 лис, 2019 17:54, всього редагувалось 1 раз.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:54

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Aps написав: Может в телефонах запутались?

Да какбы нее
Ну посмотрим завтра как эта лабуда в ИБ отобразится

Так вона вже сьогодні відобразилась...комсомол 0,25% заникав. :(

А оотак, -0.25% -- орлы-ленинцы :mrgreen:
У меня подозрение, шо экк Мони и экк Универа на разных телепонах и Телега не туда поехала :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:06

Re: Універсал (Universal Bank)

clientage написав:А оотак, -0.25% -- орлы-ленинцы :mrgreen:
У меня подозрение, шо экк Мони и экк Универа на разных телепонах и Телега не туда поехала


А когда оформляли какую ставку рисовало? 19?
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:17

Re: Універсал (Universal Bank)

  Aps написав:А когда оформляли какую ставку рисовало? 19?

отаке прислали
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... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 22:21

Re: Універсал (Universal Bank)

clientage написав:
  Aps написав:А когда оформляли какую ставку рисовало? 19?

отаке прислали


Ну как бы что предложили то оформили. Странно конечно, но все же 18.75 лучше чем 18%. Хотя осадочек наверное останется.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 22:47

  Aps написав:
clientage написав:
  Aps написав:А когда оформляли какую ставку рисовало? 19?

отаке прислали


Ну как бы что предложили то оформили. Странно конечно, но все же 18.75 лучше чем 18%. Хотя осадочек наверное останется.

Ну робя у меня простые, еще и спасибо сказали за Телегу, за лотерейку и за науку как гроши в выходные закинуть в банк :)
Но непонятно как пополнять теперь этот вклад. Можно СЭПом сразу на 2630 или нуна таки на карту и уже по внутрибанку?
У Таси у них тоже 19% до осени есть, там и с пополняхами все просто
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 23:14

  clientage написав:Ну робя у меня простые, еще и спасибо сказали за Телегу, за лотерейку и за науку как гроши в выходные закинуть в банк

Ну, збільшити авторизаційний залишок будь-який монолюб уміє, а от як потім на овер не потрапити, одразу відкривши депо, - це уже велике питання. Може навчите?
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