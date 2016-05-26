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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 лис, 2019 23:19
klug написав: clientage написав:
Ну робя у меня простые, еще и спасибо сказали за Телегу, за лотерейку и за науку как гроши в выходные закинуть в банк
Ну, збільшити авторизаційний залишок будь-який монолюб уміє, а от як потім на овер не потрапити, одразу відкривши депо, - це уже велике питання. Може навчите?
Ждемс Пн.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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