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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 647648649650

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 599
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
153
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 599
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 23:19

  klug написав:
  clientage написав:Ну робя у меня простые, еще и спасибо сказали за Телегу, за лотерейку и за науку как гроши в выходные закинуть в банк

Ну, збільшити авторизаційний залишок будь-який монолюб уміє, а от як потім на овер не потрапити, одразу відкривши депо, - це уже велике питання. Може навчите?

Ждемс Пн. :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 03:38

  clientage написав:Но непонятно как пополнять теперь этот вклад. Можно СЭПом сразу на 2630 или нуна таки на карту и уже по внутрибанку?

В Универсале всё привязано к карте.
Чтобы пополнить депозит в ИБ, надо сначала СЭПом отправить деньги на карточный счет - это без комиссии.
Можно и наличкой пополнить карту, но я не пробовала.
P2P я тоже не пробовала, возможно там есть комиссия.
Чтобы попонить депозит с карты, нужно воспользоваться кнопкой "пополнить" возле данного депозита и произвести пополнение - там всё понятно и наглядно.
Минимальная сумма пополнения в ИБ от 1000 грн.
Минимальная сумма пополнения в кассе от 5000 грн.
Максимальная сумма пополнения без ограничений.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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  #<1 ... 647648649650
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