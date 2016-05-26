klug написав:
Ну, збільшити авторизаційний залишок будь-який монолюб уміє, а от як потім на овер не потрапити, одразу відкривши депо, - це уже велике питання. Може навчите?
Ждемс Пн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 лис, 2019 23:19
Ждемс Пн.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 25 лис, 2019 03:38
В Универсале всё привязано к карте.
Чтобы пополнить депозит в ИБ, надо сначала СЭПом отправить деньги на карточный счет - это без комиссии.
Можно и наличкой пополнить карту, но я не пробовала.
P2P я тоже не пробовала, возможно там есть комиссия.
Чтобы попонить депозит с карты, нужно воспользоваться кнопкой "пополнить" возле данного депозита и произвести пополнение - там всё понятно и наглядно.
Минимальная сумма пополнения в ИБ от 1000 грн.
Минимальная сумма пополнения в кассе от 5000 грн.
Максимальная сумма пополнения без ограничений.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 25 лис, 2019 10:11
На горячке говорят что новые картинки это на завтра. Сегодня все по старому. Сегодня ещё 18.5 через телеграм.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 04:01
Вот это развод! Какого, как говорится, поперед батька в пекло? Мог хотя бы 18,75% в понедельник оформить, так сдуру поверил картинкам
Остается только проверить, дадут ли через 30 дней еще раз вытащить карту. Может, случайно хотя бы на 1% повезет.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 04:05
Из-за этого их странного правила пролетел в прошлый раз с акцией. В другие банки приходишь под закрытие, так могут оперативно квитанцию в кассу сделать, а потом уже депозит дорисовывать. В Универсал пришел минут за 40 до закрытия, был полностью новым клиентом, так они как начали! Сначала открыть карту, потом пополнить карту, потом открыть депозит, потом перевести деньги с карты на депозит... И не успели до 18:00 оприходовать мой бонус. Вот и довольствуюсь теперь всего 18%-ми
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