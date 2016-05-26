Додано: П'ят 29 лис, 2019 04:05

lubopytnaya написав: clientage написав: Но непонятно как пополнять теперь этот вклад. Можно СЭПом сразу на 2630 или нуна таки на карту и уже по внутрибанку? Но непонятно как пополнять теперь этот вклад. Можно СЭПом сразу на 2630 или нуна таки на карту и уже по внутрибанку?

В Универсале всё привязано к карте.

В Универсале всё привязано к карте.

Из-за этого их странного правила пролетел в прошлый раз с акцией. В другие банки приходишь под закрытие, так могут оперативно квитанцию в кассу сделать, а потом уже депозит дорисовывать. В Универсал пришел минут за 40 до закрытия, был полностью новым клиентом, так они как начали! Сначала открыть карту, потом пополнить карту, потом открыть депозит, потом перевести деньги с карты на депозит... И не успели до 18:00 оприходовать мой бонус. Вот и довольствуюсь теперь всего 18%-ми