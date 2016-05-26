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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 лис, 2019 23:19
klug написав: clientage написав:
Ну робя у меня простые, еще и спасибо сказали за Телегу, за лотерейку и за науку как гроши в выходные закинуть в банк
Ну, збільшити авторизаційний залишок будь-який монолюб уміє, а от як потім на овер не потрапити, одразу відкривши депо, - це уже велике питання. Може навчите?
Ждемс Пн.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 25 лис, 2019 03:38
clientage написав:
Но непонятно как пополнять теперь этот вклад. Можно СЭПом сразу на 2630 или нуна таки на карту и уже по внутрибанку?
В Универсале всё привязано к карте.
Чтобы пополнить депозит в ИБ, надо сначала СЭПом отправить деньги на карточный счет - это без комиссии.
Можно и наличкой пополнить карту, но я не пробовала.
P2P я тоже не пробовала, возможно там есть комиссия.
Чтобы попонить депозит с карты, нужно воспользоваться кнопкой "пополнить" возле данного депозита и произвести пополнение - там всё понятно и наглядно.
Минимальная сумма пополнения в ИБ от 1000 грн.
Минимальная сумма пополнения в кассе от 5000 грн.
Максимальная сумма пополнения без ограничений.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Пон 25 лис, 2019 10:11
На горячке говорят что новые картинки это на завтра. Сегодня все по старому. Сегодня ещё 18.5 через телеграм.
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demichh
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 04:01
demichh написав:
На горячке говорят что новые картинки это на завтра. Сегодня все по старому. Сегодня ещё 18.5 через телеграм.
Вот это развод! Какого, как говорится, поперед батька в пекло? Мог хотя бы 18,75% в понедельник оформить, так сдуру поверил картинкам
Остается только проверить, дадут ли через 30 дней еще раз вытащить карту. Может, случайно хотя бы на 1% повезет.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 04:05
lubopytnaya написав: clientage написав:
Но непонятно как пополнять теперь этот вклад. Можно СЭПом сразу на 2630 или нуна таки на карту и уже по внутрибанку?
В Универсале всё привязано к карте.
Из-за этого их странного правила пролетел в прошлый раз с акцией. В другие банки приходишь под закрытие, так могут оперативно квитанцию в кассу сделать, а потом уже депозит дорисовывать. В Универсал пришел минут за 40 до закрытия, был полностью новым клиентом, так они как начали! Сначала открыть карту, потом пополнить карту, потом открыть депозит, потом перевести деньги с карты на депозит... И не успели до 18:00 оприходовать мой бонус. Вот и довольствуюсь теперь всего 18%-ми
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 07:47
candidat написав: lubopytnaya написав: clientage написав:
Но непонятно как пополнять теперь этот вклад. Можно СЭПом сразу на 2630 или нуна таки на карту и уже по внутрибанку?
В Универсале всё привязано к карте.
Из-за этого их странного правила пролетел в прошлый раз с акцией. В другие банки приходишь под закрытие, так могут оперативно квитанцию в кассу сделать, а потом уже депозит дорисовывать. В Универсал пришел минут за 40 до закрытия, был полностью новым клиентом, так они как начали! Сначала открыть карту, потом пополнить карту, потом открыть депозит, потом перевести деньги с карты на депозит... И не успели до 18:00 оприходовать мой бонус. Вот и довольствуюсь теперь всего 18%-ми
По-гусарски, конечно. Вроде и подготовились, но старие стереотипи взяли свое.(
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jay2004
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:13
jay2004 написав: candidat написав: lubopytnaya написав:
В Универсале всё привязано к карте.
Из-за этого их странного правила пролетел в прошлый раз с акцией. В другие банки приходишь под закрытие, так могут оперативно квитанцию в кассу сделать, а потом уже депозит дорисовывать. В Универсал пришел минут за 40 до закрытия, был полностью новым клиентом, так они как начали! Сначала открыть карту, потом пополнить карту, потом открыть депозит, потом перевести деньги с карты на депозит... И не успели до 18:00 оприходовать мой бонус. Вот и довольствуюсь теперь всего 18%-ми
По-гусарски, конечно. Вроде и подготовились, но старие стереотипи взяли свое.(
Но 40 минут, Карл! Скорее, это какая-то бюрократия взяла свое, или каменный век в работе. Бывало в других банках, чо за 15 минут оформляли. А тут 40 не хватило.
Я понимаю, что надежнее было раньше прийти, но следует отметить, что рабочее время есть не только у банков, но и у их клиентов. Нельзя уйти с работы, когда тебе вздумается, чтоб пойти депозит открывать.
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candidat
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:42
candidat написав:
Но 40 минут, Карл! Скорее, это какая-то бюрократия взяла свое, или каменный век в работе. Бывало в других банках, чо за 15 минут оформляли. А тут 40 не хватило.
У меня бывало и дольше, значительно. Хотя, уже давненько жду когда запустят BankID полноценно
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jay2004
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:15
lubopytnaya написав:
Можно и наличкой пополнить карту, но я не пробовала.
Когда было отделение в городе - так все и пополнялось.
Сначала в кассу , потом к менеджеру.
Сейчас увы , только СЭП.
Есть момент - все просчитывайте - все , что пришло по СЭП не должно сниматься с банкомата - там комис мин 15 грн. БУДЬТЕ УВАЖН1. !
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:45
Goodman написав: lubopytnaya написав:
Можно и наличкой пополнить карту, но я не пробовала.
Когда было отделение в городе - так все и пополнялось.
Сначала в кассу , потом к менеджеру.
Сейчас увы , только СЭП.
Есть момент - все просчитывайте - все , что пришло по СЭП не должно сниматься с банкомата - там комис мин 15 грн. БУДЬТЕ УВАЖН1. !
p2p уже не катит?
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
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jay2004
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