RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 648649650651

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 599
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
153
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 599
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:01

  clientage написав:
  klug написав:
  clientage написав:Ну робя у меня простые, еще и спасибо сказали за Телегу, за лотерейку и за науку как гроши в выходные закинуть в банк

Ну, збільшити авторизаційний залишок будь-який монолюб уміє, а от як потім на овер не потрапити, одразу відкривши депо, - це уже велике питання. Може навчите?

Ждемс Пн. :)

Що там по аналізах? Рекомендуєте?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3794
З нами з: 18.08.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:11

Re: Універсал (Universal Bank)

  klug написав:Що там по аналізах? Рекомендуєте?

Агаа, мне пандравилося. Без овера, нас тут любят :)
25.11.2019 Розміщення депозита згідно Заяви-підтвердження №TR.ChatBot.114568356.1 від 24.11.2019р. -10 000.00 UAH

25.11.2019 Переказ коштів на картку в POS АТ "Універсал Банк" № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|Head Office|Visa Direct|UA, 4829, 24/11/2019, № картки: 402889******, 10000.00 UAH.

Ото mcc 4829 visa
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29717
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2370 раз.
Подякували: 3437 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 00:55

  clientage написав:
  klug написав:Що там по аналізах? Рекомендуєте?

Агаа, мне пандравилося. Без овера, нас тут любят :)
25.11.2019 Розміщення депозита згідно Заяви-підтвердження №TR.ChatBot.114568356.1 від 24.11.2019р. -10 000.00 UAH

25.11.2019 Переказ коштів на картку в POS АТ "Універсал Банк" № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|Head Office|Visa Direct|UA, 4829, 24/11/2019, № картки: 402889******, 10000.00 UAH.

Ото mcc 4829 visa

Все ж цікаво, це для них моно балтний чи вони так усім сервісам прощають? Прямо, у кращих традиціях корезоїда.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3794
З нами з: 18.08.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 648649650651
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3566, 3567, 3568
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35673 4417939
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 23:40
greenozon
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 36, 37, 38
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
376 45398
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лис, 2019 17:54
Квесторе_поверніться
MTB BANK 1 ... 56, 57, 58
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
571 187280
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2019 14:36
arkavs

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.