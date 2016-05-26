clientage написав:klug написав:
Ну, збільшити авторизаційний залишок будь-який монолюб уміє, а от як потім на овер не потрапити, одразу відкривши депо, - це уже велике питання. Може навчите?
Ждемс Пн.
Що там по аналізах? Рекомендуєте?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:01
Що там по аналізах? Рекомендуєте?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:11
Re: Універсал (Universal Bank)
Агаа, мне пандравилося. Без овера, нас тут любят
25.11.2019 Розміщення депозита згідно Заяви-підтвердження №TR.ChatBot.114568356.1 від 24.11.2019р. -10 000.00 UAH
25.11.2019 Переказ коштів на картку в POS АТ "Універсал Банк" № MONO011, MONO_Bank_11, MONODirect|Head Office|Visa Direct|UA, 4829, 24/11/2019, № картки: 402889******, 10000.00 UAH.
Ото mcc 4829 visa
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 30 лис, 2019 00:55
Все ж цікаво, це для них моно балтний чи вони так усім сервісам прощають? Прямо, у кращих традиціях корезоїда.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 30 лис, 2019 07:59
Моно в них на балансі, тому й проводять так мабуть...
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Додано: Суб 30 лис, 2019 08:34
Я тоже к этому склоняюсь, только по блату так вышло
Когда делали прикидку по затратам на возможный овер, то я для кореша сразу посчитал 1..2 дн овера, эт порядка 20грн на его сумме выходило. Его это не сильно расстроило, есть такие буратины Думаю таки для мнисенда с пумбы в опердн. будет проводка на сл. опердн.
Хорошо, шо у Универа-сыночка есть номальная выписка, не то шо у Таси-мамы
... делайте хоть что-нибудь!
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