А що за вклад у Форварда під такі відсотки?
До речі, алгоритм дій - спочатку зміна номеру, а потім лотерейка чи можна навпаки - лотерея під новий номер, а потім зміна?
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Додано: Нед 08 гру, 2019 19:05
Re: Універсал (Universal Bank)
Додано: Нед 08 гру, 2019 19:16
Рік назад відкривав Альтернативний на 2 роки. 19%.
Другий варіант.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:01
Re: Універсал (Universal Bank)
Немножко юмора на канале:
Месяц назад открыл депо в $100 на 1 мес под 1,5% годовых (так было нужно).
Вчера забрал эту сотку.
Оказалось - что процентов не начислили ни цента, такие у них правила расчёта.
Хотя - по хорошему: центов 10 должно было капнуть.
Депо, который пролежал месяц и не принёс ни цента дохода, - такое вижу впервые.
)
Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:08
Вот Бегемот уже ввёл отрицательные проценты (на соседней ветке). Движемся ускоренно в Европу!
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:05
Вынесут за квартал 10% пассивов физики ,увидим положительный результат
никому не верю
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:16
Re: Універсал (Universal Bank)
Саме стільки планую в січні виносити.
А в березні ще 30%, якщо не одумаються і % не підвищать. Ітого - 40%.
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