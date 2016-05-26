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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 650651652653

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 599
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
170
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
153
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 599
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 19:05

Re: Універсал (Universal Bank)

  jay2004 написав:Маючи, 19% (Форвард


А що за вклад у Форварда під такі відсотки?

До речі, алгоритм дій - спочатку зміна номеру, а потім лотерейка чи можна навпаки - лотерея під новий номер, а потім зміна?
V2
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 19:16

  V2 написав:
  jay2004 написав:Маючи, 19% (Форвард


А що за вклад у Форварда під такі відсотки?


Рік назад відкривав Альтернативний на 2 роки. 19%.


До речі, алгоритм дій - спочатку зміна номеру, а потім лотерейка чи можна навпаки - лотерея під новий номер, а потім зміна?


Другий варіант.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:01

Re: Універсал (Universal Bank)

Немножко юмора на канале:
Месяц назад открыл депо в $100 на 1 мес под 1,5% годовых (так было нужно).
Вчера забрал эту сотку.
Оказалось - что процентов не начислили ни цента, такие у них правила расчёта.
Хотя - по хорошему: центов 10 должно было капнуть.

Депо, который пролежал месяц и не принёс ни цента дохода, - такое вижу впервые.
)
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:08

  mustbe написав:Немножко юмора на канале:
Месяц назад открыл депо в $100 на 1 мес под 1,5% годовых (так было нужно).
Вчера забрал эту сотку.
Оказалось - что процентов не начислили ни цента, такие у них правила расчёта.
Хотя - по хорошему: центов 10 должно было капнуть.

Депо, который пролежал месяц и не принёс ни цента дохода, - такое вижу впервые.
)


Вот Бегемот уже ввёл отрицательные проценты (на соседней ветке). Движемся ускоренно в Европу!
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:05

  jay2004 написав:
  mustbe написав:Немножко юмора на канале:
Месяц назад открыл депо в $100 на 1 мес под 1,5% годовых (так было нужно).
Вчера забрал эту сотку.
Оказалось - что процентов не начислили ни цента, такие у них правила расчёта.
Хотя - по хорошему: центов 10 должно было капнуть.

Депо, который пролежал месяц и не принёс ни цента дохода, - такое вижу впервые.
)


Вот Бегемот уже ввёл отрицательные проценты (на соседней ветке). Движемся ускоренно в Европу!

Вынесут за квартал 10% пассивов физики ,увидим положительный результат
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:16

Re: Універсал (Universal Bank)

  sens написав:Вынесут за квартал 10% пассивов физики

Саме стільки планую в січні виносити.
А в березні ще 30%, якщо не одумаються і % не підвищать. Ітого - 40%.
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