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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 гру, 2019 19:05
jay2004 написав:
Маючи, 19% (Форвард
А що за вклад у Форварда під такі відсотки?
До речі, алгоритм дій - спочатку зміна номеру, а потім лотерейка чи можна навпаки - лотерея під новий номер, а потім зміна?
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Додано: Нед 08 гру, 2019 19:16
V2 написав: jay2004 написав:
Маючи, 19% (Форвард
А що за вклад у Форварда під такі відсотки?
Рік назад відкривав Альтернативний на 2 роки. 19%.
До речі, алгоритм дій - спочатку зміна номеру, а потім лотерейка чи можна навпаки - лотерея під новий номер, а потім зміна?
Другий варіант.
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jay2004
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:01
Немножко юмора на канале:
Месяц назад открыл депо в $100 на 1 мес под 1,5% годовых (так было нужно).
Вчера забрал эту сотку.
Оказалось - что процентов не начислили ни цента, такие у них правила расчёта.
Хотя - по хорошему: центов 10 должно было капнуть.
Депо, который пролежал месяц и не принёс ни цента дохода, - такое вижу впервые.
)
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mustbe
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:08
mustbe написав:
Немножко юмора на канале:
Месяц назад открыл депо в $100 на 1 мес под 1,5% годовых (так было нужно).
Вчера забрал эту сотку.
Оказалось - что процентов не начислили ни цента, такие у них правила расчёта.
Хотя - по хорошему: центов 10 должно было капнуть.
Депо, который пролежал месяц и не принёс ни цента дохода, - такое вижу впервые.
)
Вот Бегемот уже ввёл отрицательные проценты (на соседней ветке). Движемся ускоренно в Европу!
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jay2004
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:05
jay2004 написав: mustbe написав:
Немножко юмора на канале:
Месяц назад открыл депо в $100 на 1 мес под 1,5% годовых (так было нужно).
Вчера забрал эту сотку.
Оказалось - что процентов не начислили ни цента, такие у них правила расчёта.
Хотя - по хорошему: центов 10 должно было капнуть.
Депо, который пролежал месяц и не принёс ни цента дохода, - такое вижу впервые.
)
Вот Бегемот уже ввёл отрицательные проценты (на соседней ветке). Движемся ускоренно в Европу!
Вынесут за квартал 10% пассивов физики ,увидим положительный результат
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:16
sens написав:
Вынесут за квартал 10% пассивов физики
Саме стільки планую в січні виносити.
А в березні ще 30%, якщо не одумаються і % не підвищать. Ітого - 40%.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 14 гру, 2019 11:14
Квесторе_поверніться написав: sens написав:
Вынесут за квартал 10% пассивов физики
Саме стільки планую в січні виносити.
А в березні ще 30%, якщо не одумаються і % не підвищать. Ітого - 40%.
Кінець січня - 100% винос. І прощай, Бегемоте!
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
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jay2004
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П'ят 06 гру, 2019 16:05
sens
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MTB BANK
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
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