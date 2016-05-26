Снизили до ставки річного депо Моні . Все логічно і очікувано (синхронизувалися).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 гру, 2019 14:54
Снизили до ставки річного депо Моні . Все логічно і очікувано (синхронизувалися).
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Додано: Суб 21 гру, 2019 13:57
Берегись Универсалбанка!
Закрыли отделение в Одессе, украли проценты,отморозились издевательской отпиской в ответ на моё обращение.
Додано: Суб 21 гру, 2019 14:07
Давайте конкретику...тут всі Вас підтримають.
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Додано: Пон 23 гру, 2019 23:17
Берегись Универсалбанка!
Написал им обращение, и через полтора месяца мне предложили приехать из Одессы в ближайшее отделение банка (в Киев?) и там получить - нет не деньги - ответ!
Додано: Пон 23 гру, 2019 23:28
Де в Комсі2 Ваші грошенята лежать?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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