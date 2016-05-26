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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 600
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
153
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 600
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 14:54

  Квесторе_поверніться написав:Це тишком нишком ця Монобанда знизила до 16,5%.
(


Снизили до ставки річного депо Моні . Все логічно і очікувано (синхронизувалися).
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 13:57

Берегись Универсалбанка!



Закрыли отделение в Одессе, украли проценты,отморозились издевательской отпиской в ответ на моё обращение.
Данила
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 14:07

  Данила написав:Закрыли отделение в Одессе, украли проценты,отморозились издевательской отпиской в ответ на моё обращение.

Давайте конкретику...тут всі Вас підтримають.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:17

Берегись Универсалбанка!

Написал им обращение, и через полтора месяца мне предложили приехать из Одессы в ближайшее отделение банка (в Киев?) и там получить - нет не деньги - ответ!
Данила
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:28

  Данила написав:Написал им обращение, и через полтора месяца мне предложили приехать из Одессы в ближайшее отделение банка (в Киев?) и там получить - нет не деньги - ответ!

Де в Комсі2 Ваші грошенята лежать?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:39

  Данила написав:Закрыли отделение в Одессе, украли проценты,отморозились издевательской отпиской в ответ на моё обращение.

за последний месяц проценты не начислили?
Arien
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