Додано: Чет 26 гру, 2019 12:10

Есть ли какие-нибудь банкоматы, которые выдают по картам Универсала(универсал платинум депозитная) больше 1 тысячи гривен за раз?

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