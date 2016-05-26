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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 653654655656

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 600
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
153
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 600
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:51

Квесторе_поверніться Бентежить. Но буду напрягаться по мере поступления проблемьі. есть еще у члена семьи в год запас срока. Через иб буду пополнять его картсчет со своего картсчета, в случае очень сложного решения ситуации с поучением картьі. у меня не на теме дня, хотя єтот вопрос надо промониторить. может тоже ТАС ближайший как то задействуют. Будем видеть
Нова
 
Повідомлень: 20
З нами з: 19.02.18
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  #<1 ... 653654655656
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Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

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