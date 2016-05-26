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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2019 14:51
Квесторе_поверніться Бентежить. Но буду напрягаться по мере поступления проблемьі. есть еще у члена семьи в год запас срока. Через иб буду пополнять его картсчет со своего картсчета, в случае очень сложного решения ситуации с поучением картьі. у меня не на теме дня, хотя єтот вопрос надо промониторить. может тоже ТАС ближайший как то задействуют. Будем видеть
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