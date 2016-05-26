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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 653654655656

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 600
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
153
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 600
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:51

Квесторе_поверніться Бентежить. Но буду напрягаться по мере поступления проблемьі.
Нова
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 18:11

Re: Універсал (Universal Bank)

Уточнение: Есть ли какие-нибудь банкоматы, которые выдают по картам Универсала(универсал платинум депозитная) больше 2 тысячи гривен за раз(кроме Тас)?
(2 тысячи выдаёт Приват).
Персональный промо-код + 50 гривен в акции «Бонус к депозитам» от "МИНФИН" FWP2ORB
zhertovskiy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:56

Re: Універсал (Universal Bank)

я забирала средства в конце месяца, когда из Одессы Универсал уходил, так вот, проценты на тот момент еще начислены не были и, разумеется, в след. месяце уже начислить их было не на что.

Так что, за 20 с чем-то дней они утеряны, другое дело, что цена вопроса ок 4-5 баксов, и мне не имело значения.
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:43

Берегись Универсалбанка!

Arien Тут дело принципа. Универсалбанк - вор, а вор должен сидеть!
Данила
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 21:33

  Данила написав:Arien Тут дело принципа. Универсалбанк - вор, а вор должен сидеть!


вообще, этот банк всегда придерживался законодательства, я удивлена таким поворотом событий ( а что они Вам ответили?
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 14:38

Через полтора месяца мне предложили приехать из Одессы в ближайшее отделение банка (в Киев?) и там получить - нет не деньги - ответ!Arien
Данила
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 14:50

  Данила написав:Через полтора месяца мне предложили приехать из Одессы в ближайшее отделение банка (в Киев?) и там получить - нет не деньги - ответ!Arien

а в чем проблема его обычной почтой отправить на Ваш адрес, Вы спросили?
раньше никогда проблем не было с офиц. перепиской. Даже о серьезных изменениях в тарифной политике слали письма УкрП.
Это еще при греках было, правда.
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 14:53

Re: Універсал (Universal Bank)

зНАЧИТ В БЛИЖАЙШЕЕ время надо ожидать крутых изменений, все возможно в наше время
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 14:59

Arien они и при греках кидалами были.
Но там-то греков уже 100 лет нет.
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Ромасик
 
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