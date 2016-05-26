Додано: Чет 26 гру, 2019 18:11

Уточнение: Есть ли какие-нибудь банкоматы, которые выдают по картам Универсала(универсал платинум депозитная) больше 2 тысячи гривен за раз(кроме Тас)?

(2 тысячи выдаёт Приват).

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