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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2019 14:51
Квесторе_поверніться Бентежить. Но буду напрягаться по мере поступления проблемьі.
Додано: Чет 26 гру, 2019 18:11
Re: Універсал (Universal Bank)
Уточнение: Есть ли какие-нибудь банкоматы, которые выдают по картам Универсала(универсал платинум депозитная) больше 2 тысячи гривен за раз(кроме Тас)?
(2 тысячи выдаёт Приват).
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:56
Re: Універсал (Universal Bank)
я забирала средства в конце месяца, когда из Одессы Универсал уходил, так вот, проценты на тот момент еще начислены не были и, разумеется, в след. месяце уже начислить их было не на что.
Так что, за 20 с чем-то дней они утеряны, другое дело, что цена вопроса ок 4-5 баксов, и мне не имело значения.
Додано: Пон 30 гру, 2019 19:43
Берегись Универсалбанка!
Arien Тут дело принципа. Универсалбанк - вор, а вор должен сидеть!
Додано: Пон 30 гру, 2019 21:33
Додано: Чет 02 січ, 2020 14:38
Через полтора месяца мне предложили приехать из Одессы в ближайшее отделение банка (в Киев?) и там получить - нет не деньги - ответ!Arien
Додано: Чет 02 січ, 2020 14:50
а в чем проблема его обычной почтой отправить на Ваш адрес, Вы спросили?
раньше никогда проблем не было с офиц. перепиской. Даже о серьезных изменениях в тарифной политике слали письма УкрП.
Это еще при греках было, правда.
Додано: Чет 02 січ, 2020 14:53
Re: Універсал (Universal Bank)
зНАЧИТ В БЛИЖАЙШЕЕ время надо ожидать крутых изменений, все возможно в наше время
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
Додано: Чет 02 січ, 2020 14:59
Arien они и при греках кидалами были.
Но там-то греков уже 100 лет нет.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 15:49
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