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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 654655656657

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 600
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
153
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 600
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 18:11

Arien ох, ну официальные письма - это сложно.
А втихаря ввести комиссию за обслуживание счета и потом за год списать задним числом - это могли :roll:
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 18:42

На письмові цидули банка офіційно реагує і виправляє помилки.
Були Бонус до прОцента не додали в листопаді 2019.
В грудні 2020 все устаканили при письмовому зверненні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 18:56

  Ромасик написав:Arien ох, ну официальные письма - это сложно.
А втихаря ввести комиссию за обслуживание счета и потом за год списать задним числом - это могли :roll:


да, было
пока работали приличные сотрудники - сами звонили, подсказывали. Потом года с 2014 начался хелоймес с кадрами, а потом и вовсе банк пошел на спад.
Arien
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