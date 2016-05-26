Arien ох, ну официальные письма - это сложно.
А втихаря ввести комиссию за обслуживание счета и потом за год списать задним числом - это могли
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Додано: Чет 02 січ, 2020 18:11
Arien ох, ну официальные письма - это сложно.
А втихаря ввести комиссию за обслуживание счета и потом за год списать задним числом - это могли
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Додано: Чет 02 січ, 2020 18:42
На письмові цидули банка офіційно реагує і виправляє помилки.
Були Бонус до прОцента не додали в листопаді 2019.
В грудні 2020 все устаканили при письмовому зверненні.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 18:56
да, было
пока работали приличные сотрудники - сами звонили, подсказывали. Потом года с 2014 начался хелоймес с кадрами, а потом и вовсе банк пошел на спад.
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