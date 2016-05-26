Абанк (зараз є акція +1% для депо від 10К)
виходить 17.5% на рік (+можна КБ отримати 0.5%)
Форвард (18.25%, від 180К, правда на півроку лише)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 січ, 2020 21:29
Re: Універсал (Universal Bank)
Абанк (зараз є акція +1% для депо від 10К)
виходить 17.5% на рік (+можна КБ отримати 0.5%)
Форвард (18.25%, від 180К, правда на півроку лише)
+50грн !
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Додано: Вів 07 січ, 2020 10:14
Надбавка за пролонгоцию +0,5% это понятно.
А что это за
?
Живите своим умом!
Додано: Вів 07 січ, 2020 10:26
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