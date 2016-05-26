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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 655656657658

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 600
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
153
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 600
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 21:29

Re: Універсал (Universal Bank)

  Andey написав:Панове, подскажите где сейчас выгоднее пристроить гривну под "фонд" на 1 год с ежемесячной выплатой, не ниже 17% годовых.


Абанк (зараз є акція +1% для депо від 10К)
виходить 17.5% на рік (+можна КБ отримати 0.5%)

Форвард (18.25%, від 180К, правда на півроку лише)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 10:14

Надбавка за пролонгоцию +0,5% это понятно.

https://www.universalbank.com.ua/ru/your-deposits

А что это за
дополнительный бонус к процентной ставке по вкладу (депозиту) до 5% годовых или денежное вознаграждение до 1000 грн.
?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 10:26

  zzzzzz написав:Надбавка за пролонгоцию +0,5% это понятно.

https://www.universalbank.com.ua/ru/your-deposits

А что это за
дополнительный бонус к процентной ставке по вкладу (депозиту) до 5% годовых или денежное вознаграждение до 1000 грн.
?

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  #<1 ... 655656657658
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