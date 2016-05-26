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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 655656657658

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 600
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
153
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 600
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 21:29

Re: Універсал (Universal Bank)

  Andey написав:Панове, подскажите где сейчас выгоднее пристроить гривну под "фонд" на 1 год с ежемесячной выплатой, не ниже 17% годовых.


Абанк (зараз є акція +1% для депо від 10К)
виходить 17.5% на рік (+можна КБ отримати 0.5%)

Форвард (18.25%, від 180К, правда на півроку лише)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 10:14

Надбавка за пролонгоцию +0,5% это понятно.

https://www.universalbank.com.ua/ru/your-deposits

А что это за
дополнительный бонус к процентной ставке по вкладу (депозиту) до 5% годовых или денежное вознаграждение до 1000 грн.
?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 10:26

  zzzzzz написав:Надбавка за пролонгоцию +0,5% это понятно.

https://www.universalbank.com.ua/ru/your-deposits

А что это за
дополнительный бонус к процентной ставке по вкладу (депозиту) до 5% годовых или денежное вознаграждение до 1000 грн.
?

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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 15:31

  greenozon написав:
  Andey написав:Панове, подскажите где сейчас выгоднее пристроить гривну под "фонд" на 1 год с ежемесячной выплатой, не ниже 17% годовых.


Абанк (зараз є акція +1% для депо від 10К)
виходить 17.5% на рік (+можна КБ отримати 0.5%)

Форвард (18.25%, від 180К, правда на півроку лише)


абанк уже под завязку.

Универсал пишет на сайте на год 16% +0.5 за открытие через телеграм чатбот+ дополнит подарок
Подскажите как открывать депо через этот чатбот? и как и когда определяется подарок? скретч карта в отделении или сразу чатбот определяет?
я пока не являюсь клиентом универсала/моно
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 17:37

Andey
https://www.universalbank.com.ua/lottery
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 00:45

Re: Універсал (Universal Bank)

да это лохотрон,а не лотерея. Свои 0,5% могут себе засунуть.........куда подальше.
16% на данный момент-это ни о чем. Вместо гребаного чат-бота лучше б интернет-банкинг нормальный сделали.
потерпевший
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 01:22

  klug написав:Andey
https://www.universalbank.com.ua/lottery

в этой лотерее можно участвовать сколько угодно раз под каждый новый депозит? ну чтобы когда выпадет нормальний процент пополнить этот депо на основную сумму до фонда
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 01:57

и еще вопрос: если разместить заявку на минфине для получения минфиновского бонуса, то все остальные надбавки сохраняются? 0.5 за чатбот и лотерея?

иными словами: каков порядок действий для получения максимально возможной ставки по годовому депо?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 02:10

  Andey написав:
  klug написав:Andey
https://www.universalbank.com.ua/lottery

в этой лотерее можно участвовать сколько угодно раз под каждый новый депозит? ну чтобы когда выпадет нормальний процент пополнить этот депо на основную сумму до фонда

Один спроба на один номер телефону - на сайті є умови. Є можливість отримати надбавку і за бот, і за лотерею. Участь у програмі лояльності банку зазвичай є підставою не отримати виплату від мінфіну, але маєте самостійно перевірити умови на мінфіні, бо для різних банків вони відрізняються.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 10:28

  потерпевший написав:да это лохотрон,а не лотерея. Свои 0,5% могут себе засунуть.........куда подальше.
16% на данный момент-это ни о чем. Вместо гребаного чат-бота лучше б интернет-банкинг нормальный сделали.

ВІд 16,5-16,75% при 14% від Комси - різниця є.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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