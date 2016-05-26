Абанк (зараз є акція +1% для депо від 10К)
виходить 17.5% на рік (+можна КБ отримати 0.5%)
Форвард (18.25%, від 180К, правда на півроку лише)
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Додано: Пон 06 січ, 2020 21:29
Re: Універсал (Universal Bank)
Абанк (зараз є акція +1% для депо від 10К)
виходить 17.5% на рік (+можна КБ отримати 0.5%)
Форвард (18.25%, від 180К, правда на півроку лише)
+50грн !
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Додано: Вів 07 січ, 2020 10:14
Надбавка за пролонгоцию +0,5% это понятно.
А что это за
?
Живите своим умом!
Додано: Вів 07 січ, 2020 10:26
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Додано: Вів 07 січ, 2020 15:31
абанк уже под завязку.
Универсал пишет на сайте на год 16% +0.5 за открытие через телеграм чатбот+ дополнит подарок
Подскажите как открывать депо через этот чатбот? и как и когда определяется подарок? скретч карта в отделении или сразу чатбот определяет?
я пока не являюсь клиентом универсала/моно
Додано: Вів 07 січ, 2020 17:37
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 08 січ, 2020 00:45
Re: Універсал (Universal Bank)
да это лохотрон,а не лотерея. Свои 0,5% могут себе засунуть.........куда подальше.
16% на данный момент-это ни о чем. Вместо гребаного чат-бота лучше б интернет-банкинг нормальный сделали.
Додано: Сер 08 січ, 2020 01:22
в этой лотерее можно участвовать сколько угодно раз под каждый новый депозит? ну чтобы когда выпадет нормальний процент пополнить этот депо на основную сумму до фонда
Додано: Сер 08 січ, 2020 01:57
и еще вопрос: если разместить заявку на минфине для получения минфиновского бонуса, то все остальные надбавки сохраняются? 0.5 за чатбот и лотерея?
иными словами: каков порядок действий для получения максимально возможной ставки по годовому депо?
Додано: Сер 08 січ, 2020 02:10
Один спроба на один номер телефону - на сайті є умови. Є можливість отримати надбавку і за бот, і за лотерею. Участь у програмі лояльності банку зазвичай є підставою не отримати виплату від мінфіну, але маєте самостійно перевірити умови на мінфіні, бо для різних банків вони відрізняються.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 08 січ, 2020 10:28
ВІд 16,5-16,75% при 14% від Комси - різниця є.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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