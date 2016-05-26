так все таки если человек еще не клиент универсала может ли он открыть депо через чатбот?
а потом в отделение уже топать или как?
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Додано: Сер 08 січ, 2020 11:00
Re: Універсал (Universal Bank)
так все таки если человек еще не клиент универсала может ли он открыть депо через чатбот?
а потом в отделение уже топать или как?
Додано: Сер 08 січ, 2020 11:03
ні
На карті Комси2 має бути сума з якої в телеграмі депо відкривається.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 08 січ, 2020 11:55
Andey ДЕПО В ЧАТ БОТЕ открывается с источника средств.
Источником служит карточный счет. Остальное - логика.
Человек с улицы в ЧАТ БОТЕ может почитать лайхаки и получить консультации.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 08 січ, 2020 14:06
Re: Універсал (Universal Bank)
хорошо, какую карту лучше открыть чтобы без комиссий была, на которую внесу через кассу наличные, чтобы потом через чатбот с нее разместиться?
Додано: Сер 08 січ, 2020 14:15
Платину під депо банка відкривала...колись.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 08 січ, 2020 15:21
Було за царя Панька. Тепер актуальна Lucky Card. Алгоритм.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 09 січ, 2020 00:48
спасибо. надеюсь мне выдадут Лаки Кард до фактического открытия депо.
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