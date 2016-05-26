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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 656657658659

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Універсал (Universal Bank) 2.9 5 600
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
153
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 600
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 11:00

Re: Універсал (Universal Bank)

так все таки если человек еще не клиент универсала может ли он открыть депо через чатбот?
а потом в отделение уже топать или как?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 11:03

  Andey написав:так все таки если человек еще не клиент универсала может ли он открыть депо через чатбот?
а потом в отделение уже топать или как?

ні
На карті Комси2 має бути сума з якої в телеграмі депо відкривається.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 11:55

Andey ДЕПО В ЧАТ БОТЕ открывается с источника средств.
Источником служит карточный счет. Остальное - логика.
Человек с улицы в ЧАТ БОТЕ может почитать лайхаки и получить консультации. :mrgreen:
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 14:06

Re: Універсал (Universal Bank)

хорошо, какую карту лучше открыть чтобы без комиссий была, на которую внесу через кассу наличные, чтобы потом через чатбот с нее разместиться?
Andey
 
Повідомлень: 969
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 14:15

  Andey написав:хорошо, какую карту лучше открыть чтобы без комиссий была, на которую внесу через кассу наличные, чтобы потом через чатбот с нее разместиться?

Платину під депо банка відкривала...колись.
https://www.universalbank.com.ua/platinum
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 15:21

  Квесторе_поверніться написав:
  Andey написав:хорошо, какую карту лучше открыть чтобы без комиссий была, на которую внесу через кассу наличные, чтобы потом через чатбот с нее разместиться?

Платину під депо банка відкривала...колись.
https://www.universalbank.com.ua/platinum

Було за царя Панька. Тепер актуальна Lucky Card. Алгоритм.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 00:48

спасибо. надеюсь мне выдадут Лаки Кард до фактического открытия депо.
Andey
 
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