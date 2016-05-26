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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 657658659660

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 600
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
153
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 600
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:10

  Andey написав:при подтверждении депо на минфине лучше указывать универсалку привата?
или есть еще варианты с бесплатным зачислением?


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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:11

  Квесторе_поверніться написав:
  Andey написав:при подтверждении депо на минфине лучше указывать универсалку привата?
или есть еще варианты с бесплатным зачислением?

Платина Комси2 може бути.
Або КОКО Фарса.
Або Відсоточка+ Шаромиги.
Або Моя Карта Мого банку.
Або...

дякую
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:18

  Andey написав:при подтверждении депо на минфине лучше указывать универсалку привата?
или есть еще варианты с бесплатным зачислением?

Карта сберкарта от скай банк,4 снятия в месяц бесплатно
никому не верю
sens
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