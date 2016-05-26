|
|
|
Універсал (Universal Bank)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 січ, 2020 19:10
Andey написав:
при подтверждении депо на минфине лучше указывать универсалку привата?
или есть еще варианты с бесплатным зачислением?
будь-яка карта, що не має вхідної комісії (КДВ АБ чи ПБ наприклад має)
Уні - ні
і тд і тп
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 7095
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 437 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 09 січ, 2020 19:11
Квесторе_поверніться написав: Andey написав:
при подтверждении депо на минфине лучше указывать универсалку привата?
или есть еще варианты с бесплатным зачислением?
Платина Комси2 може бути.
Або КОКО Фарса.
Або Відсоточка+ Шаромиги.
Або Моя Карта Мого банку.
Або...
дякую
-
Andey
-
-
- Повідомлень: 971
- З нами з: 18.02.15
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 січ, 2020 20:18
Andey написав:
при подтверждении депо на минфине лучше указывать универсалку привата?
или есть еще варианты с бесплатным зачислением?
Карта сберкарта от скай банк,4 снятия в месяц бесплатно
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 11798
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 684 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36908
|4538699
|
|
|396
|48397
|
|
MTB BANK
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
|571
|187878
|
|