будь-яка карта, що не має вхідної комісії (КДВ АБ чи ПБ наприклад має)
Уні - ні
і тд і тп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 січ, 2020 19:10
будь-яка карта, що не має вхідної комісії (КДВ АБ чи ПБ наприклад має)
Уні - ні
і тд і тп
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 09 січ, 2020 19:11
Додано: Чет 09 січ, 2020 20:18
Карта сберкарта от скай банк,4 снятия в месяц бесплатно
никому не верю
Додано: Нед 12 січ, 2020 18:02
Коллеги, платина пополняется сепом по прямому ибану UA39322001000002620....?
И еще. Если после первого раза в лотерею не открылся - второй раз можно участвовать и после второго раза открыться? Или второй раз не пропустит?
Додано: Нед 12 січ, 2020 18:11
Ответил в ЛЧ, по второй части вопроса.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 18:48
Re: Універсал (Universal Bank)
В мене пише UA38......
Комса2 поповнювався прямо.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 12 січ, 2020 19:03
Перші дві цифри контрольні і залежать від решти номера, тому не можна просто дописати свій 2620 у кінець. Номер можна взяти у ІБ, або сформувати калькулятором. Можна слати одразу на нього та свій РНОКПП - усе доходить.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 12 січ, 2020 19:11
А в призначенні платежа можна писати тільки 2620......без UA....?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 12 січ, 2020 22:49
А кого хвилює призначення, коли ви шлете на прямі реквізити? Там можна і Пох В.А. написати, як вчив Імпрінтер. Туди будуть дивитися лише у випадку, коли до платежу будуть питання. Краще, звичайно, писати у тій формі, як рахунки обліковуються у банку, але як на пишете по старій пам'яті, то теж розберуться при бажанні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 13 січ, 2020 08:28
Шлю через котловий ІВАН.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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