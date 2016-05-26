Приколы нашего городка...
Вчера звонил на КЦ, узнавал по акции. Заговорили о пополнении карты. Менагер предложила продиктовать мне мой счет, можно еще было отправить смс с реквизитами, но вчера смс не отправлялось. Согласился. Менагер сонным голосом идентифицировала меня, спросила всё, что только можно. Продиктовала № счета. Сегодня собирался делать платеж и что-то мне было совсем влом вручную забивать ибан, поэтому зашел в ИБ, чтобы скопипастить.
Каково же было мое удивление, когда № счета в ИБ был совершенно иной чем тот, который мне продиктовали на КЦ
Вот интересно, как можно было меня идентифицировать и продиктовать левый номер счета