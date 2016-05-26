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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 658659660661

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 600
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
153
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 600
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:04

Приколы нашего городка...

Вчера звонил на КЦ, узнавал по акции. Заговорили о пополнении карты. Менагер предложила продиктовать мне мой счет, можно еще было отправить смс с реквизитами, но вчера смс не отправлялось. Согласился. Менагер сонным голосом идентифицировала меня, спросила всё, что только можно. Продиктовала № счета. Сегодня собирался делать платеж и что-то мне было совсем влом вручную забивать ибан, поэтому зашел в ИБ, чтобы скопипастить.
Каково же было мое удивление, когда № счета в ИБ был совершенно иной чем тот, который мне продиктовали на КЦ :mrgreen:

Вот интересно, как можно было меня идентифицировать и продиктовать левый номер счета :D
la9
 
Повідомлень: 1576
З нами з: 02.07.09
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Подякували: 44 раз.
 
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  #<1 ... 658659660661
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