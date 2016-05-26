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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 09:04
Приколы нашего городка...
Вчера звонил на КЦ, узнавал по акции. Заговорили о пополнении карты. Менагер предложила продиктовать мне мой счет, можно еще было отправить смс с реквизитами, но вчера смс не отправлялось. Согласился. Менагер сонным голосом идентифицировала меня, спросила всё, что только можно. Продиктовала № счета. Сегодня собирался делать платеж и что-то мне было совсем влом вручную забивать ибан, поэтому зашел в ИБ, чтобы скопипастить.
Каково же было мое удивление, когда № счета в ИБ был совершенно иной чем тот, который мне продиктовали на КЦ
Вот интересно, как можно было меня идентифицировать и продиктовать левый номер счета
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la9
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Додано: Чет 16 січ, 2020 07:50
la9 написав:
Приколы нашего городка...
Вчера звонил на КЦ, узнавал по акции. Заговорили о пополнении карты. Менагер предложила продиктовать мне мой счет, можно еще было отправить смс с реквизитами, но вчера смс не отправлялось. Согласился. Менагер сонным голосом идентифицировала меня, спросила всё, что только можно. Продиктовала № счета. Сегодня собирался делать платеж и что-то мне было совсем влом вручную забивать ибан, поэтому зашел в ИБ, чтобы скопипастить.
Каково же было мое удивление, когда № счета в ИБ был совершенно иной чем тот, который мне продиктовали на КЦ
Вот интересно, как можно было меня идентифицировать и продиктовать левый номер счета
Она номер своего личного счета продиктовала, а теперь будет как у официанта из анекдота: "значит, не получилось"
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candidat
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