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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 658659660661

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 600
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
153
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 600
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:04

Приколы нашего городка...

Вчера звонил на КЦ, узнавал по акции. Заговорили о пополнении карты. Менагер предложила продиктовать мне мой счет, можно еще было отправить смс с реквизитами, но вчера смс не отправлялось. Согласился. Менагер сонным голосом идентифицировала меня, спросила всё, что только можно. Продиктовала № счета. Сегодня собирался делать платеж и что-то мне было совсем влом вручную забивать ибан, поэтому зашел в ИБ, чтобы скопипастить.
Каково же было мое удивление, когда № счета в ИБ был совершенно иной чем тот, который мне продиктовали на КЦ :mrgreen:

Вот интересно, как можно было меня идентифицировать и продиктовать левый номер счета :D
la9
 
Повідомлень: 1582
З нами з: 02.07.09
Подякував: 286 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 07:50

  la9 написав:Приколы нашего городка...

Вчера звонил на КЦ, узнавал по акции. Заговорили о пополнении карты. Менагер предложила продиктовать мне мой счет, можно еще было отправить смс с реквизитами, но вчера смс не отправлялось. Согласился. Менагер сонным голосом идентифицировала меня, спросила всё, что только можно. Продиктовала № счета. Сегодня собирался делать платеж и что-то мне было совсем влом вручную забивать ибан, поэтому зашел в ИБ, чтобы скопипастить.
Каково же было мое удивление, когда № счета в ИБ был совершенно иной чем тот, который мне продиктовали на КЦ :mrgreen:

Вот интересно, как можно было меня идентифицировать и продиктовать левый номер счета :D

Она номер своего личного счета продиктовала, а теперь будет как у официанта из анекдота: "значит, не получилось" :lol:
candidat
 
Повідомлень: 630
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 15:41

Ми постійно розширюємо можливості нашого чат-боту в Тelegram.
Раді Вам повідомити, що активувати карту тепер можна не лише через банкомат або IVR.
Для активації картки Вам потрібен лише смартфон та наш чат-бот.
Заходьте в меню Фінансова інформація - Платіжні картки - Активація картки.
http://t.me/UniversalBank_Bot
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31558
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 18:16

Активація - фігня. Її спочатку десь отримати потрібно... Для частини дійсних клієнтів навіть віртуалка би згодилась, бо як пластик закінчиться, то ставками уже не заманять.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3956
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 505 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 10:56

  la9 написав:Коллеги, платина пополняется сепом по прямому ибану UA39322001000002620....?


Так, на днях закидав. 2 години - і можна далі скирдувати на депо!
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 2041
З нами з: 19.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 191 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:49

Виписку з депорахунку про рух коштів в відділенні тут дають?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31558
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
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  #<1 ... 658659660661
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