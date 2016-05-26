Вчера звонил на КЦ, узнавал по акции. Заговорили о пополнении карты. Менагер предложила продиктовать мне мой счет, можно еще было отправить смс с реквизитами, но вчера смс не отправлялось. Согласился. Менагер сонным голосом идентифицировала меня, спросила всё, что только можно. Продиктовала № счета. Сегодня собирался делать платеж и что-то мне было совсем влом вручную забивать ибан, поэтому зашел в ИБ, чтобы скопипастить. Каково же было мое удивление, когда № счета в ИБ был совершенно иной чем тот, который мне продиктовали на КЦ
Вот интересно, как можно было меня идентифицировать и продиктовать левый номер счета
Вчера звонил на КЦ, узнавал по акции. Заговорили о пополнении карты. Менагер предложила продиктовать мне мой счет, можно еще было отправить смс с реквизитами, но вчера смс не отправлялось. Согласился. Менагер сонным голосом идентифицировала меня, спросила всё, что только можно. Продиктовала № счета. Сегодня собирался делать платеж и что-то мне было совсем влом вручную забивать ибан, поэтому зашел в ИБ, чтобы скопипастить. Каково же было мое удивление, когда № счета в ИБ был совершенно иной чем тот, который мне продиктовали на КЦ
Вот интересно, как можно было меня идентифицировать и продиктовать левый номер счета
Она номер своего личного счета продиктовала, а теперь будет как у официанта из анекдота: "значит, не получилось"
Ми постійно розширюємо можливості нашого чат-боту в Тelegram. Раді Вам повідомити, що активувати карту тепер можна не лише через банкомат або IVR. Для активації картки Вам потрібен лише смартфон та наш чат-бот. Заходьте в меню Фінансова інформація - Платіжні картки - Активація картки. http://t.me/UniversalBank_Bot
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Виписку з депорахунку про рух коштів в відділенні тут дають?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.