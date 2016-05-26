СЕП на 2630...? І в відділенні не хочуть готівку прямо на 2630...приймати...дурять та й дурять.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 20:46
Re: Універсал (Universal Bank)
СЕП на 2630...? І в відділенні не хочуть готівку прямо на 2630...приймати...дурять та й дурять.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 21 січ, 2020 20:51
Додано: Вів 21 січ, 2020 20:51
Да, СЭП прямо на ИБАН 2630
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 21 січ, 2020 20:57
Всім подякував. В Комсі2 прямі реквізити чи є котел вже щось призабув?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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