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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 659660661662

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 600
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
153
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 600
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:46

Re: Універсал (Universal Bank)

  clientage написав:Нормально, на вот недавно акционный столбик под 18.75%

СЕП на 2630...? І в відділенні не хочуть готівку прямо на 2630...приймати...дурять та й дурять.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:51

  Квесторе_поверніться написав:
  gun написав:Так здесь можно и напрямую СЭПом на депозит закидывать.

Вже кидали, нормально заходять?
В відділенні кажуть тільки на картковий а звідти на депо. Дурять?

Кидал. И с разных банков. Заполняю одинаково с карточным, только ИБАН депозитовский.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:51

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:Нормально, на вот недавно акционный столбик под 18.75%

СЕП на 2630...? І в відділенні не хочуть готівку прямо на 2630...приймати...дурять та й дурять.

Да, СЭП прямо на ИБАН 2630
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:57

Всім подякував. В Комсі2 прямі реквізити чи є котел вже щось призабув?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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