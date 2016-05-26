Додано: Сер 22 січ, 2020 13:40

Шановні!



Якщо буде одноразова оказія, то чого в цій банці треба навідкривати для віддаленного обслуговування в майбутньому? Які тут картки є миттєві, безоплатні для недепозитчика?



Дякую.