СЕП на 2630...? І в відділенні не хочуть готівку прямо на 2630...приймати...дурять та й дурять.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 20:46
Re: Універсал (Universal Bank)
СЕП на 2630...? І в відділенні не хочуть готівку прямо на 2630...приймати...дурять та й дурять.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 21 січ, 2020 20:51
Додано: Вів 21 січ, 2020 20:51
Да, СЭП прямо на ИБАН 2630
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 21 січ, 2020 20:57
Всім подякував. В Комсі2 прямі реквізити чи є котел вже щось призабув?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 22 січ, 2020 13:40
Re: Універсал (Universal Bank)
Шановні!
Якщо буде одноразова оказія, то чого в цій банці треба навідкривати для віддаленного обслуговування в майбутньому? Які тут картки є миттєві, безоплатні для недепозитчика?
Дякую.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Сер 22 січ, 2020 14:06
Lucky Card. Але вона, кажись, не миттєва - уточніть на гарячці.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Сер 22 січ, 2020 22:38
Lucky Card неименная дают сразу, но для депозитчиков (или нужно убедить что вы им станете, ну только до дома дойдете, сразу на нее деньги пульнете и откроете депо...).
|