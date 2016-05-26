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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 660661662663

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 600
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
153
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 600
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:27

  v_matsenko написав:Скачал и перечитал инструкцию по интернет банкингу и ни слова не нашел об дистанционном открытии депозитов. Подскажите реализуема ли в Универсале схема: в ближ отделении открываем небольшой депо, получаем карту и периодически закидываем на нее по СЭП или П2П средства и пополняем/открываем депо.Возможно ли один раз засветиться в отделении и в дальнейшем общаться дистанционно? Какой комис за вход ? (Хотел было Моню юзать но забыл что у меня сотовый не на Андроиде). Кто либо может прояснить ситуевину?
Приват у меня в Станице уже есть, хочу еще один норм банчик юзать, а здесь только Ощад


ЧИТАЙТЕ на здоров"я (робив у листопаді):
viewtopic.php?p=4798957#p4798957
поповнення Лакі роблю з додатку Моно без коміса по п2п, так само знімаю щомісячні відсотки додатком Моно (капіталізація офф)
stas_rst
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  #<1 ... 660661662663
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