v_matsenko написав:Скачал и перечитал инструкцию по интернет банкингу и ни слова не нашел об дистанционном открытии депозитов. Подскажите реализуема ли в Универсале схема: в ближ отделении открываем небольшой депо, получаем карту и периодически закидываем на нее по СЭП или П2П средства и пополняем/открываем депо.Возможно ли один раз засветиться в отделении и в дальнейшем общаться дистанционно? Какой комис за вход ? (Хотел было Моню юзать но забыл что у меня сотовый не на Андроиде). Кто либо может прояснить ситуевину? Приват у меня в Станице уже есть, хочу еще один норм банчик юзать, а здесь только Ощад
ЧИТАЙТЕ на здоров"я (робив у листопаді): viewtopic.php?p=4798957#p4798957 поповнення Лакі роблю з додатку Моно без коміса по п2п, так само знімаю щомісячні відсотки додатком Моно (капіталізація офф)
cheburek3 написав:Подскажите, реквизиты для СЭП на Универ - это ИНН и ФИО, а не ЕДРПОУ и Банк?
ІПН
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