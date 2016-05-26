Скачал и перечитал инструкцию по интернет банкингу и ни слова не нашел об дистанционном открытии депозитов. Подскажите реализуема ли в Универсале схема: в ближ отделении открываем небольшой депо, получаем карту и периодически закидываем на нее по СЭП или П2П средства и пополняем/открываем депо.Возможно ли один раз засветиться в отделении и в дальнейшем общаться дистанционно? Какой комис за вход ? (Хотел было Моню юзать но забыл что у меня сотовый не на Андроиде). Кто либо может прояснить ситуевину?Приват у меня в Станице уже есть, хочу еще один норм банчик юзать, а здесь только Ощад