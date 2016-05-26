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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 660661662663

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 600
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
153
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 600
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:27

  v_matsenko написав:Скачал и перечитал инструкцию по интернет банкингу и ни слова не нашел об дистанционном открытии депозитов. Подскажите реализуема ли в Универсале схема: в ближ отделении открываем небольшой депо, получаем карту и периодически закидываем на нее по СЭП или П2П средства и пополняем/открываем депо.Возможно ли один раз засветиться в отделении и в дальнейшем общаться дистанционно? Какой комис за вход ? (Хотел было Моню юзать но забыл что у меня сотовый не на Андроиде). Кто либо может прояснить ситуевину?
Приват у меня в Станице уже есть, хочу еще один норм банчик юзать, а здесь только Ощад


ЧИТАЙТЕ на здоров"я (робив у листопаді):
viewtopic.php?p=4798957#p4798957
поповнення Лакі роблю з додатку Моно без коміса по п2п, так само знімаю щомісячні відсотки додатком Моно (капіталізація офф)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:26

Re: Універсал (Universal Bank)

Подскажите, реквизиты для СЭП на Универ - это ИНН и ФИО, а не ЕДРПОУ и Банк?
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:52

  cheburek3 написав:Подскажите, реквизиты для СЭП на Универ - это ИНН и ФИО, а не ЕДРПОУ и Банк?

ІПН
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:07

Re: Універсал (Universal Bank)

По гривні вже 14% :mrgreen:
Моно ще 16, хто не встиг
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wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 21:10

Re: Універсал (Universal Bank)

Будущий чемпион......по выносу депозитов
потерпевший
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 21:33

Re: Універсал (Universal Bank)

  wolt450 написав:По гривні вже 14%


Там через бот малюють ще 15
дают +1 за неразрывность.
)))))) во страна, из князей да в грязи .....
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:00

  Goodman написав:
  wolt450 написав:По гривні вже 14%


Там через бот малюють ще 15
дают +1 за неразрывность.
)))))) во страна, из князей да в грязи .....


там скорее всего свинорылы открывали по 18% с возмоножностью пополняшки по 50к. Таким образом передоз. У меня овернайт газа и фарса 15% до декабря в газе
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:01

  proftpd66 написав:
  Goodman написав:
  wolt450 написав:По гривні вже 14%


Там через бот малюють ще 15
дают +1 за неразрывность.
)))))) во страна, из князей да в грязи .....


там скорее всего свинорылы открывали по 18% с возмоножностью пополняшки по 50к. Таким образом передоз. У меня овернайт газа и фарса 15% до декабря в газе


18,5 - 18,75%+...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:05

Re: Універсал (Universal Bank)

  jay2004 написав:18,5 - 18,75%+...


у меня второй Аккаунт - это ЧП
разум победил "жадность и отвагу" , ибо ЧП отвечает всем своим майном.
а наличие майна просекается на раз.........
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:07

  Goodman написав:
  jay2004 написав:18,5 - 18,75%+...


у меня второй Аккаунт - это ЧП
разум победил "жадность и отвагу" , ибо ЧП отвечает всем своим майном.
а наличие майна просекается на раз.........


Ваш албанський незрозумілий...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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