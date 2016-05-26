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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 661662663664

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 600
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
171
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
153
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
107
Всього голосів : 600
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:26

Re: Універсал (Universal Bank)

Универсал Банк запускает реферальную программу «Приятный бонус» для своих клиентов. Ее суть проста: приглашай друзей оформить депозит по персональной ссылке и получай взамен денежное вознаграждение. https://minfin.com.ua/2020/02/04/40646512/
Отток уже начался.......или на подходе.
потерпевший
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:38

  потерпевший написав:Универсал Банк запускает реферальную программу «Приятный бонус» для своих клиентов. Ее суть проста: приглашай друзей оформить депозит по персональной ссылке и получай взамен денежное вознаграждение. https://minfin.com.ua/2020/02/04/40646512/
Отток уже начался.......или на подходе.

ПрОцент знизили в Комсі2...для друга цю банку зараз не рекомендував би. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:42

  потерпевший написав:Отток уже начался.......или на подходе.


Не согласен. Сейчас только наливаются столбы под 18,5 - 18,75+ (безлимитно). Под Новый Год - будет "на подходе".
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:47

  потерпевший написав:Универсал Банк запускает реферальную программу «Приятный бонус» для своих клиентов. Ее суть проста: приглашай друзей оформить депозит по персональной ссылке и получай взамен денежное вознаграждение. https://minfin.com.ua/2020/02/04/40646512/
Отток уже начался.......или на подходе.

Только друг должен быть девственником, в смысле не иметь депозитов в Универсале, в т.ч. и у Мони
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vollena71
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