Универсал Банк запускает реферальную программу «Приятный бонус» для своих клиентов. Ее суть проста: приглашай друзей оформить депозит по персональной ссылке и получай взамен денежное вознаграждение. https://minfin.com.ua/2020/02/04/40646512/ Отток уже начался.......или на подходе.
потерпевший написав:Универсал Банк запускает реферальную программу «Приятный бонус» для своих клиентов. Ее суть проста: приглашай друзей оформить депозит по персональной ссылке и получай взамен денежное вознаграждение. https://minfin.com.ua/2020/02/04/40646512/ Отток уже начался.......или на подходе.
ПрОцент знизили в Комсі2...для друга цю банку зараз не рекомендував би.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
потерпевший написав:Универсал Банк запускает реферальную программу «Приятный бонус» для своих клиентов. Ее суть проста: приглашай друзей оформить депозит по персональной ссылке и получай взамен денежное вознаграждение. https://minfin.com.ua/2020/02/04/40646512/ Отток уже начался.......или на подходе.
Только друг должен быть девственником, в смысле не иметь депозитов в Универсале, в т.ч. и у Мони