Отток уже начался.......или на подходе.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 21:26
Re: Універсал (Universal Bank)
Универсал Банк запускает реферальную программу «Приятный бонус» для своих клиентов. Ее суть проста: приглашай друзей оформить депозит по персональной ссылке и получай взамен денежное вознаграждение.
Отток уже начался.......или на подходе.
Додано: Вів 04 лют, 2020 21:38
ПрОцент знизили в Комсі2...для друга цю банку зараз не рекомендував би.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 04 лют, 2020 21:42
Не согласен. Сейчас только наливаются столбы под 18,5 - 18,75+ (безлимитно). Под Новый Год - будет "на подходе".
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Вів 04 лют, 2020 21:47
Только друг должен быть девственником, в смысле не иметь депозитов в Универсале, в т.ч. и у Мони
Додано: Вів 04 лют, 2020 23:10
Вони усе ніяк не вирішать, як далі жити зі своїм роздвоєння особистості: то закривають відділення, то шукають, як залучити депо...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 04 лют, 2020 23:13
Re: Універсал (Universal Bank)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 04 лют, 2020 23:14
Re: Універсал (Universal Bank)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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