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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 13:15
Так Вашими молитвами и дальше поддерживать будут. Ведь судьи кто? Или Вы считаете что можно снять сериал про банкира и после того, как толпа просмотрит сериал можно будет банки через плечо бросать?
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
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sinowi
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